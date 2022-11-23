Москвичи отвернулись от ипотеки

«Сделка»: спрос на покупку жилья в ипотеку в Москве снизился на 18,8%

За десять месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости в ипотеку в Москве снизился на 18,8 процента. О том, что жители столицы отвернулись от кредитов на жилье, сообщается в исследовании компании «Сделка», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В октябре спрос оказался на 9,6 процента ниже, чем в сентябре. Снижение также было отмечено в сентябре — на 16,8 процента относительно августа. Руководитель отдела продаж «Сделки» Иван Сухов отметил, что на данный момент планирующим купить жилье в ипотеку гражданам следует соотнести потребности с возможностями. По его словам, на вторичном рынке достаточно высокие ставки, однако остается возможность перейти на рефинансирование.

«Если для инвестиций, то, скажем прямо, покупка в ипотеку сейчас не очень интересна. В случае покупки для личного проживания практически всегда рекомендую ипотеку, если есть необходимость», — заявил эксперт. Он добавил, что ипотека подойдет семьям с детьми, для которых существуют особенно интересные условия, а также работникам госучреждений, которые могут рассчитывать на дисконт к ставке.

Ранее в ноябре сообщалось, что в некоторых регионах России запустят ипотеку по экстремально низким ставкам — не более 0,1 процента годовых. Получить такой кредит на дом смогут жители приграничных муниципалитетов.