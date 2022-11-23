Ипотеку по экстремально низким ставкам запустят в нескольких регионах России

«РГ»: власти планируют выдавать ипотеку по околонулевым ставкам в приграничных регионах

Российские власти планируют запустить сельскую ипотеку со ставкой не более 0,1 процента годовых в нескольких регионах страны. Получить кредит на дом с экстремально низким процентом смогут жители приграничных муниципалитетов, пишет «Российская газета».

Об изменениях в выдаче сельской ипотеки говорится в поправках к плану реализации Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Инициативу прорабатывают Минсельхоз, Минэкономразвития и Минстрой.

Получить ипотеку по околонулевой ставке на строительство или приобретение жилья смогут россияне из отдельных районов Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской и Челябинской областей. Помимо этого, указанные регионы будут в приоритетном порядке получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства и автодорог, а также обустройство городских парков.

Льготная программа сельской ипотеки заработала в России в 2020 году — кредиты под 3 процента уже получили более 97 тысяч человек. В конце 2022 года банки должны были прекратить выдавать подобные займы. Однако в августе власти сделали программу бессрочной.