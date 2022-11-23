Россиянин пойдет под суд за попытку убийства отказавшего в сигарете знакомого

35-летний житель Котласа пойдет под суд за попытку убийства ножом знакомого

В Архангельской области 35-летний житель города Котлас пойдет под суд за попытку убийства 34-летнего знакомого. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 1 августа обвиняемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения возле хозяйственной постройки у частного дома, где между ним и его жертвой произошла ссора. Со слов виновника происшествия, он попросил у друга сигарету, но тут грубо ему отказал, при этом сам не брезговал угощениями в виде алкогольных напитков от обвиняемого. Не выдержав столь резкого ответа, мужчина взялся за нож и нанес сопернику режущий удар.

Жертве преступления удалось вырваться и сбежать от нападавшего, после чего он обратился за медицинской помощью, благодаря чему сумел выжить.

СКР возбудил и расследовал дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР.