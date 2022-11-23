Лукашенко заявил о зависимости судьбы ОДКБ от успехов операции России на Украине

Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успехов спецоперации России на Украине

Судьба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успехов специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает госагентство республики БЕЛТА.

По словам политика, мнений о зависимости судьбы ОДКБ от успехов в России все больше. «Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что нынешний кризис архитектуры международной и региональной безопасности отражается на организации.

Ранее Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Глава государства сравнил происходящее на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран.