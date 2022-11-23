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22:00, 23 ноября 2022Россия

Песков прокомментировал вероятность встречи Асада и Эрдогана в России

Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Эрдогана и Асада в России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Договоренностей о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Сирии Башара Асада на территории России в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новостию

Песков отметил, что теоретически допускает такую возможность при посредничестве российской стороны.

Ранее сообщалось, что Эрдоган готовится к переговорам с Асадом по совету Путина. Об этом в Анкаре задумались после российско-турецкого саммита в Сочи.

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Екатерина Подвигина
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