Домохозяйка начала стирать чужое белье и стала миллионершей

Домохозяйка Чанна Пэтридж из США заработала миллионы рублей на стирке чужого белья

Домохозяйка Чанна Пэтридж из Аризоны, США, начала стирать чужое белье и стала миллионершей. Соответствующую информацию приводит Business Insider.

Женщина рассказала, что после рождения детей в 2018 году и обнаружения у нее рака яичников она решила оставить предыдущую работу и посвятить время заботе о семье и здоровье. Однако в марте 2021 года американка увидела рекламу компании по предоставлению прачечных услуг Hampr и устроилась в нее, пройдя соответствующую проверку.

Так, в обязанности Пэтридж стала входить стирка, сушка и складывание вещей клиентов, которые доставлялись ей на дом. Жительница Феникса занялась рекламой своих услуг, и со временем количество получаемых ею заказов выросло до 25 в день. Она призналась, что за 10 месяцев ей удалось заработать 40 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей).

«Я стираю для разных людей, включая пожилую женщину, которая больше не может ходить. Это забавно, потому что я ненавижу стирать собственную одежду. Однако я нахожу удовлетворение, когда помогаю другим», — отметила героиня материала.

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