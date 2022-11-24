Россиянам рассказали об аналоге Instagram

Партнерский директор «МирТесен» Арцева заявила, что соцсеть использует форматы Instagram

Партнерский директор СМИ2 и «МирТесен» Ольга Арцева заявила, что в социальной сети уже давно используются те же форматы, что и в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). О российском аналоге популярного зарубежного приложения она рассказала изданию «Глагол», комментируя новость о том, что правительство России ознакомилось с проектами отечественных разработок, призванных заменить популярные иностранные площадки.

«Честно говоря, я не знаю, что конкретно там показывали коллеги, но мы в «МирТесен» уже давно используем форматы ныне запрещенного в России Instagram*. В процессе — выкладка контента в формате «сторис»», — рассказала Ярцева. Она добавила, что обе площадки планируют выйти на зарубежные рынки дружественных стран.

24 ноября РБК сообщило, что в правительстве рассмотрели российские аналоги зарубежных приложений Instagram, TikTok и Zoom и предварительно одобрили пять из них.

В этот список вошла соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения», в которой можно переносить контент из Instagram, соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ», похожая по функционалу на TikTok и сервис видео-конференц-связи Dion для сегмента b2b от ГК «Иннотех», предназначенный для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex. Кроме того, правительство одобрило проект доработки сервиса корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС» и корпоративную почтовую систему «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий».

При этом собеседник РБК уточнил, что разработчики одобренных проектов еще не получили гранты. В случае, если им откажут в выделении средств, компании будут должны либо дорабатывать свои продукты самостоятельно, либо отказаться от реализации.