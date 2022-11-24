Разведчик оценил создание батальона из украинских пленных в Донбассе

Разведчик Матвийчук: опасаться возможного возвращения бывших пленных в ряды ВСУ не стоит

Военный аналитик, бывший разведчик Анатолий Матвийчук, оценивая появление в Донбассе батальона из украинских пленных, напомнил, что подобные подразделения создавались еще в 2014 году. Об этом он рассказал в комментарии MK.RU.

По его словам, тогда на сторону ополчения, как правило, переходили бывшие военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), родившиеся в южных областях страны. «Среди них было много тех, кто возвращался в мирную жизнь с орденами [Донецкой и Луганской народных республик] ДНР и ЛНР и вообще хорошо выполнял свои задачи», — отметил специалист.

Матвийчук также выразил мнение, что опасаться возможного возвращения бывших пленных с оружием в ряды ВСУ не стоит. Он предположил, что бойцов в первую очередь проверяли на причастность к коллективным преступлениям украинской армии и расстрелам.

«Все они подписывают контракт, тем самым вступая в правовые отношения — сначала с ДНР и ЛНР, а теперь уже с Российской Федерацией. Если будет совершено преступление, то их будут судить как военных преступников», — заключил аналитик.

24 ноября стало известно, что в ДНР сформировали батальон из украинских военнопленных. По данным источника в силовых структурах региона, в состав подразделения вошли 50 бывших военных ВСУ, которые по своей воле перешли на сторону России.