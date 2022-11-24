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10:31, 24 ноября 2022Из жизни

Заключенная неожиданно родила в одиночной камере

Arkansas Online: женщина неожиданно родила ребенка в одиночной камере

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Заключенная в американской тюрьме округа Пьюласки, штат Арканзас, неожиданно родила ребенка, когда находилась в одиночной камере. Об этом сообщает Arkansas Online.

21-летняя Кристилайн Аллен-Тейт попала в тюрьму после того, как плюнула в сотрудника скорой помощи, который задавал ей вопросы о другом происшествии, а затем оказала сопротивление полицейскому при задержании. Американке предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах.

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Женщину поместили в одиночную камеру из-за того, что она проявляла агрессию к сотрудникам полиции. Сотрудники тюрьмы беспокоились, что она может вести себя агрессивно и по отношению к другим заключенным.

Ребенка нашла сотрудница тюрьмы Наваски Коннорс, когда проверяла камеры. Она заметила Аллен-Тейт, которая сидела на своей койке спиной к двери, и обратила внимание, что из-под одеяла что-то свисает. Свисающий объект оказался пуповиной. Затем Коннорс увидела, что Аллен-Тейт держит на руках ребенка, которого, как оказалось, родила в одиночестве.

На место прибыли тюремные медики и сотрудники скорой помощи. Женщину с ребенком экстренно доставили в больницу. Новорожденного поместили в отделение реанимации. На следующий день Аллен-Тейт вернули в тюрьму, а ребенка передали семье заключенной.

Произошедшее удивило сотрудников тюрьмы, которые не знали о беременности женщины. За время пребывания в больнице Аллен-Тейт рассказала, что и сама не знала о беременности. Она не испытывала сильной боли во время родов и не сказала сотрудникам тюрьмы о ребенке, так как боялась, что они его отберут.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние.

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Алиса Дмитриева
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