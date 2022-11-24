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09:19, 24 ноября 2022Силовые структуры

Зарезавшего брата во время ссоры россиянина осудили на восемь лет колонии

В Ульяновске 40-летнего россиянина осудили на восемь лет за убийство брата во время ссоры

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Ульяновске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 40-летнего местного жителя за убийство брата. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 28 июля фигурант поссорился с родственником в квартире дома на улице Гончарова. Там он несколько раз ударил оппонента ножом, нанеся смертельные ранения. Потерпевший скончался в больнице.

Ранее стало известно, что на Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа.

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Екатерина Власова
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