Зарезавшего брата во время ссоры россиянина осудили на восемь лет колонии

В Ульяновске 40-летнего россиянина осудили на восемь лет за убийство брата во время ссоры

В Ульяновске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 40-летнего местного жителя за убийство брата. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 28 июля фигурант поссорился с родственником в квартире дома на улице Гончарова. Там он несколько раз ударил оппонента ножом, нанеся смертельные ранения. Потерпевший скончался в больнице.

Ранее стало известно, что на Алтае 48-летнего местного жителя осудят за убийство старшего брата 20 ударами ножа.