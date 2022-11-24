Аналитики выяснили отношение россиян к бриллиантам

Ювелиры выяснили, что каждый десятый россиянин расценивает бриллианты как инвестицию

Каждый десятый житель России рассматривает покупку украшения с драгоценными камнями как инвестицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Данные исследования, проведенного брендом Sokolov и аналитическим агентством А2:Research, показали, что для 68 процентов опрошенных украшения с драгоценными камнями – это признак статусности. А 16 процентов считают, что такие изделия выглядят дорого и красиво, и всего 5 процентов считают их способом привлечь к себе внимание. «Каждый десятый опрошенный рассматривает покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций, так как камни практически не теряют в цене», — отмечают аналитики.

При этом более половины россиян готовы покупать бриллианты или алмазы только для себя, а в качестве подарка друзьям или родственникам готовы — только 32 процента респондентов.

38 процентов опрошенных признались, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. Половина участников опроса считают, что драгоценные камни — прерогатива взрослых людей. Многие россияне предпочитают фианиты, так как по внешнему виду их трудно отличить от дорогих камней — в этом уверены 84 процента опрошенных.

Ранее россияне назвали хранящиеся на особый случай дорогие вещи. Об этом говорилось в исследовании ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research. В ходе опроса выяснилось, что чаще всего на значимые праздники опрошенные оставляют ювелирные украшения, качественный алкоголь и дорогую обувь.