Мужчина сбежал на протесты с Tinder-свидания и сел в тюрьму

The Guardian: мужчина поехал штурмовать Капитолий со свидания и оказался за решеткой

Житель американского штата Делавэр оказался за решеткой и был приговорен и крупному штрафу за то, что присоединился к массовым протестам и штурмовал Капитолий, куда он отправился прямиком со свидания с девушкой из Tinder. Об этом сообщает The Guardian.

Джеффри Шафер находился дома у девушки в городе Александрия, штат Вирджиния, и увидел по телевизору новости о штурме Капитолия. Он сбежал от нее, сел в такси и поехал участвовать в протестах. Приехав к Капитолию, мужчина залез в здание через разбитое окно. Шафер провел там около 28 минут. Он выкрикивал лозунги вместе с другими протестующими и сделал несколько фотографий и видео перед тем, как покинуть здание. «Это нереально!» — написал мужчина в соцсети, приложив фотографию с бунтующими перед Капитолием.

Шафера арестовали 13 января 2022 года. 2 августа он признал вину в участии в параде, демонстрациях и пикетах в здании Капитолия. Еще три обвинения с него сняли в рамках сделки со следствием. Прокуроры определили время, которое американец провел в Капитолии, на основе записей с камер видеонаблюдения и постов в соцсетях. Шафера приговорили к 30 дням тюрьмы и штрафу в размере двух тысяч долларов.

В ходе процесса адвокат Шафера Джошуа Инсли раскритиковал Дональда Трампа и заявил, что Шафер был подвержен манипуляциям и лжи о легитимности результатов выборов 2020 года.

Ранее сообщалось, что участница протеста против связанного с кабальным кредитованием выселения в американском штате Массачусетс натравила на полицейских рой разъяренных пчел и попала под арест. У нескольких сотрудников правоохранительных органов началась аллергия на укусы.