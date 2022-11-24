У россиянина похитили внука из-за долга в 30 миллионов рублей

Под Воронежем у 67-летнего россиянина похитили внука из-за долга в 30 миллионов рублей

В Воронежской области у 67-летнего россиянина похитили 18-летнего внука из-за долга в 30 миллионов рублей. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает Telgram-канал издания Baza.

Инцидент произошел в селе Чертовицы. Когда мужчина вместе с внуком сидел в салоне автомобиля Land Cruiser, к нему подъехали трое неизвестных. Один из них схватил подростка, насильно усадил его в свою машину и скрылся, а двое других подсели в авто к его деду и стали требовать возврата долга.

По их словам, в 2021 году тот занял у одного человека 30 миллионов рублей и не вернул. В течение трех часов подельники сидели вместе с потерпевшим и требовали, чтобы тот написал расписку о возврате долга в 2023 году. Они уточнили, что если россиянин откажется, то его внуку будет грозить опасность. В итоге мужчина не выдержал и подписал расписку. Тогда третий фигурант вернул ему внука. Юноша рассказал, что с ним хорошо обходились и не били.

После произошедшего пенсионер пошел в полицию и написал заявление. В настоящее время преступников ищут.