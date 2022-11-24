Спасавшая пострадавшую в ДТП девочку фельдшер не узнала в ней свою дочь

The Guardian: фельдшер спасала пострадавшую в ДТП девочку, не зная, что это была ее дочь

Канадский фельдшер Джейми Эриксон пыталась спасти пострадавшую в автокатастрофе девочку-подростка, не зная, что это была ее дочь. Об этом пишет The Guardian.

Авария произошла на обледенелом участке шоссе Альберты 15 ноября, уточняется в публикации. Приехавшая на вызов Эриксон обнаружила девочку с тяжелыми травмами, которые, как установила женщина, скорее всего, были смертельными. Именно полученные подростком травмы стали причиной, по которой матери девочки не удалось ее узнать. На то, чтобы вытащить ребенка из машины, у Эриксон ушло практически полчаса. Женщина оставалась с девочкой до тех пор, пока ту не доставили с помощью санавиации в ближайшую больницу в Калгари.

О том, что пострадавшая была ее дочерью, Эриксон узнала от полицейских, когда вернулась домой в конце рабочей смены, пишет издание. Сотрудники правоохранительных органов сообщили женщине, что жертвой ДТП стала ее 17-летняя дочь Монтана. Они также рассказали, что полученные травмы подростка оказались «несовместимы с жизнью», и Монтану отключили от системы жизнеобеспечения.

Эриксон сообщила о трагедии семьей и друзьям, а также прокомментировала произошедшее, выступая перед журналистами, сказано в материале. «Она была бойцом и сражалась до самой смерти, и она была прекрасна», — сказала медик. Ее коллега, врач Ричард Рид, рассказал об аварии. Он пояснил, что машина с двумя девочками-подростками потеряла управление и была сбита встречным грузовиком. Водитель сумел покинуть салон автомобиля, но Монтана оказалась в ловушке.

Ранее сообщалось о жительнице Индии, спасшей дочь от ядовитой змеи ценой собственной жизни. Змея укусила женщину три раза, после чего пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.