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07:40, 24 ноября 2022Экономика

Аналитик объяснил выгоду покупки долларов и евро

Аналитик Васильев объяснил, что сейчас доллары и евро покупать выгоднее, чем раньше
СюжетКурс доллара:

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил, что покупка долларов и евро на данный момент выгоднее, чем в предыдущие месяцы. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Васильев пояснил, что разница между ценой покупки и продажи стала ниже и ближе к биржевому курсу. В то же время интерес к долларам и евро падает из-за санкций и политики России, которая нацелена на снижение доли валют недружественных стран. При этом в следующем году рубль может ослабеть из-за мирового кризиса и спада цен на сырье, предупредил эксперт. «Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте», — добавил он.

На данный момент самыми предпочтительными являются дружественные валюты, стабильные к доллару. В частности, речь идет о китайском юане, дирхаме ОАЭ и гонконгском долларе. В случае, если хочется сохранить безналичные доллары, но при этом уменьшить санкционные риски, стоит присмотреться к номинированным в валюте облигациям крупных российских компаний.

В начале октября у ряда российских банков на корреспондентских счетах существенно сократились остатки в долларах и евро, сообщил Центробанк. На это повлияли опасения жестких санкций, а также резкий отток средств с валютных вкладов.

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Марина Совина
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