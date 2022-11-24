В Эстонии не захотели принимать украинских призывников

Эстонский депутат Сависаар заявил, что страна не должна принимать призывников из Украины

Нынешняя политика Эстонии в отношении украинских беженцев находится в тупике, страна не должна принимать мужчин, которым запрещено покидать Украину, заявил эстонский депутат, член комитета по национальной обороне, Эрки Сависаар. Его слова передает Telegram-канал Baltnews.

«Есть много способов, которыми можно помочь украинцам. Нынешняя политика означает, что дела стоят в тупике. Нам нужно договариваться с другими странами, и мы не должны давать временную защиту украинским мужчинам, которым запрещено покидать Украину», — сказал сын бывшего премьер-министра Эстонии.

Ранее стало известно, что украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают. Теперь им придется сдавать экзамен на знание эстонского языка.