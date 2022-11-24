Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:04, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Европа утратила желание помогать Украине

Автор издания Myśl Polska Горлицкая заявила, что Европа утратила желание помогать Украине

Фото: Pool / Reuters

Европейские страны утратили желание помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с нерациональным использованием финансовой помощи. Такое мнение выразила обозреватель польского издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

По мнению автора, Киев продолжает получать крупную финансовую помощь, которая больше, чем сообщают представители США и Европы. «Одновременно с наращиванием помощи — как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе — растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег», — заявила Горлицкая.

Автор отметила, что Украина не сможет полностью оплатить предоставленные Соединенными Штатами военные машины, а западные страны стали чаще требовать от украинского правительства предоставить информацию о том, на что идут предоставленные Киеву средства. При этом, как считает Горлицкая, Зеленский и его окружение используют западные деньги в своих целях.

18 ноября стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
В российском городе нашли сгоревший Lamborghini за 25 миллионов рублей
В одном из городов Запорожской области возникли перебои с электричеством
Присяжные во второй раз признали российского блогера невиновным в убийстве
Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре
На Украине рассказали о ситуации с сотовой связью
Объяснено распространение веры в колдовство
Венгрия захотела добиться исключения из потолка цен на газ
Бекхэм захотел стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»
Асад призвал страны мира добиться изоляции Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.