Автор издания Myśl Polska Горлицкая заявила, что Европа утратила желание помогать Украине

Европейские страны утратили желание помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с нерациональным использованием финансовой помощи. Такое мнение выразила обозреватель польского издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

По мнению автора, Киев продолжает получать крупную финансовую помощь, которая больше, чем сообщают представители США и Европы. «Одновременно с наращиванием помощи — как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе — растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег», — заявила Горлицкая.

Автор отметила, что Украина не сможет полностью оплатить предоставленные Соединенными Штатами военные машины, а западные страны стали чаще требовать от украинского правительства предоставить информацию о том, на что идут предоставленные Киеву средства. При этом, как считает Горлицкая, Зеленский и его окружение используют западные деньги в своих целях.

18 ноября стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.