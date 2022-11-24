Задержание ФСБ россиян за подготовку теракта под Волгоградом попало на видео
ФСБ показала видео задержания россиян за подготовку теракта на газопроводе «Южный поток». Запись в четверг, 24 ноября, опубликовал РИА Новости.
На записи видно, как бойцы спецслужбы проходят в жилище фигуранта, кладут его на пол и надевают на него наручники. Затем задерживают еще одного мужчину. После этого в кадре появляются изъятые у россиян предметы.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку диверсионно-террористического акта украинских спецслужб на газопроводе в Волгоградской области.
Сотрудники спецслужбы задержали граждан России, которые готовили теракт. У них изъяли магнитные мины, четыре килограмма пластида, взрыватели, полмиллиона рублей и телефоны с переписками с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, у фигурантов нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства.
По факту произошедшего возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту, организации террористического сообщества и участии в нем и незаконном приобретении, передачи, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.