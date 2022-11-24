Задержание ФСБ россиян за подготовку теракта под Волгоградом попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиян за подготовку теракта на газопроводе «Южный поток»

ФСБ показала видео задержания россиян за подготовку теракта на газопроводе «Южный поток». Запись в четверг, 24 ноября, опубликовал РИА Новости.

На записи видно, как бойцы спецслужбы проходят в жилище фигуранта, кладут его на пол и надевают на него наручники. Затем задерживают еще одного мужчину. После этого в кадре появляются изъятые у россиян предметы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку диверсионно-террористического акта украинских спецслужб на газопроводе в Волгоградской области.

Сотрудники спецслужбы задержали граждан России, которые готовили теракт. У них изъяли магнитные мины, четыре килограмма пластида, взрыватели, полмиллиона рублей и телефоны с переписками с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, у фигурантов нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства.

По факту произошедшего возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту, организации террористического сообщества и участии в нем и незаконном приобретении, передачи, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.