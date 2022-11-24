Оценен эффект от искусственного интеллекта для экономики России

Сбер спрогнозировал прирост ВВП России на 1% после внедрения ИИ

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на один процент уже в 2025 году. Такую оценку дал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey.

«Внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики ведет к увеличению таких показателей, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность, в 5–7 раз», — отметил он.

Греф также заявил, что фундамент для отраслевого внедрения ИИ в России за три года реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» уже заложен. В настоящий момент стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях.

«Можно сказать, что мы уже на пороге драматического роста влияния, которое ИИ будет оказывать на нашу жизнь», — спрогнозировал он.