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15:02, 24 ноября 2022Культура

Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии

Ирина Старшенбаум рассказала, что боролась с психологическим насилием

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская актриса Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии. Об этом она сообщила в беседе с «Комсомольской правдой».

Артистка отметила, что практически все сталкиваются с психологическим давлением каждый день. По ее словам, люди не учитывают чувства друг друга, в результате чего это «парализует их не дает двигаться дальше».

«На съемках — и не только на съемках, где угодно, — вышестоящие часто пользуются своей властью, могут грубо, жестко разговаривать с людьми, давить на них. Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз», — рассказала Старшенбаум, подчеркнув, что позже начала отстаивать свои границы, что помогло ей избавиться от давления.

Ранее американский музыкант Мэрилин Мэнсон заявил, что «ложные» обвинения в сексуальном насилии разрушили его карьеру.

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Анастасия Астахова
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