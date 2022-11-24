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13:01, 24 ноября 2022Наука и техника

Обнаружен горячий юпитер на краю гибели

В Астрофизической обсерватории Окаяма нашли горячий юпитер HD 167768 b

Фото: Shutterstock

Астрономы из Японии и Китая обнаружили новую экзопланету, относящуюся к классу горячих юпитеров и вращающуюся вокруг гигантской звезды HD 167768. Планетная система находится на краю гибели и примерно через 100 миллионов лет будет уничтожена из-за увеличения размера родительского светила. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Планета HD 167768 b была открыта методом определения лучевых скоростей с помощью спектрографа HIDES в Астрофизической обсерватории Окаяма. Этот метод заключается в измерении вращательных колебаний звезды по эффекту Доплера, причиной которых является присутствие массивного тела на орбите. Родительской звездой экзопланеты является желтая звезда спектрального класса G, расположенная примерно в 353 световых лет от Земли.

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HD 167768 b, по оценкам, имеет массу не менее 0,85 массы Юпитера. Газовый гигант вращается вокруг своего хозяина каждые 20,65 дня на расстоянии примерно 0,15 астрономической единицы, что в три раза короче дистанции между Солнцем и Меркурием. Равновесная температура, которая не учитывает тепловую энергию ядра и влияние парникового эффекта атмосферы, равна 1874 кельвинам. Кроме нее в системе могут находиться как минимум еще две планеты, которые создают слабые регулярные вариации в лучевой скорости звезды, соответствующие орбитам с периодом 41 и 95 дней.

Возраст звезды HD 167768 оценивается в 5,3 миллиарда лет. Хотя она имеет массу около 1,08 массы Солнца и относится к тому же спектральному классу, ее размеры превосходят солнечные в 10 раз. Эффективная температура, характеризующая полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу времени, достигает 4851 кельвинов, а ее металличность находится на уровне -0,75, то есть содержание элементов тяжелее гелия в ней меньше солнечного примерно в 10 раз.

HD 167768 находится на этапе постепенного превращения в красного гиганта, поэтому планета будет поглощена по астрономическим меркам довольно скоро — примерно через 150 миллионов лет.

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Александр Еникеев
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