Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск по статье УК

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье УК после заявления «Ростеха»

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. Это следует из базы данных ведомства.

В качестве основания для розыска указано, что Караулов разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В начале ноября в доме Караулова прошел обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Сам журналист сообщил, что проходит по данному делу в качестве свидетеля.

