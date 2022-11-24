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14:37, 24 ноября 2022Силовые структуры

Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск по статье УК

МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье УК после заявления «Ростеха»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. Это следует из базы данных ведомства.

В качестве основания для розыска указано, что Караулов разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В начале ноября в доме Караулова прошел обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Сам журналист сообщил, что проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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Варвара Кошечкина
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