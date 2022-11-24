Силовые структуры
Журналиста Андрея Караулова объявили в федеральный розыск по статье УК
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье УК после заявления «Ростеха»
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. Это следует из базы данных ведомства.
В качестве основания для розыска указано, что Караулов разыскивается по статье Уголовного кодекса.
В начале ноября в доме Караулова прошел обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «Клевета». Сам журналист сообщил, что проходит по данному делу в качестве свидетеля.