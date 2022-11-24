Опубликована карта боевых действий на Украине на 24 ноября

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 24 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 24 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях. На каждом из них украинские войска понесли значительные потери.

Кроме того, была сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области.

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ни одного удара по объектам в Киеве не наносилось.

Были поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах. Также поражена украинская установка реактивной системы залпового огня «Град» в Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в Херсонской области и две такие же станции в ДНР. Помимо этого, были сбиты четыре беспилотника в ДНР и Запорожской области.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.