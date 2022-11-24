Фанаты удивились внешности Ким Кардашьян без накладных волос

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в реалити-шоу без накладных волос и удивила фанатов

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала свою внешность без накладных волос и удивила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на портале Reddit.

Пользователь сети с никнеймом thenaturalwitch разместил три кадра из нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое было показано на платформе Hulu. Знаменитость запечатлена на камеру без накладных прядей. На размещенных кадрах видно, что ее волосы достигают длины чуть ниже плеч. «Естественная длина волос Ким — почему мы ее никогда не видим?» — подписал юзер публикацию.

Поклонники оценили естественный внешний вид волос предпринимательницы, о чем принялись писать в комментариях. «Теперь понятно, почему она носит накладные волосы. Они уже испорчены и выпадают», «Ей уже за 40, и ее волосы начинают редеть», «Наконец-то она сняла и показала свои настоящие пряди», «Звучит очень страшно: обесцвечивать волосы за один день, а потом наращивать. Если я была на ее месте, я бы побрилась налысо», — высказывались они.

Ранее бывший парикмахер Ким Кардашьян раскрыл опасные последствия ее любимой прически. Специалист предупредил, что высокий хвост, если носить его в течение долгого времени, может навредить волосам и коже головы.