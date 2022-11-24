Bonduelle объяснила нежелание уходить из России

Глава Bonduelle: компания не собирается уходить из РФ, у нее есть продовольственная миссия

Французская компания Bonduelle пока не собирается уходить из России, так как считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей, заявил генеральный директор компании Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business.

Он напомнил, что у Bonduelle в России три завода. «Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России», — объяснил Деброс нежелание компании уходить из страны.

Глава компании добавил, что у Bonduelle есть продовольственная миссия. «Мы соблюдаем требования международных санкций, даже если очевидно, что для нас сложно продолжать работу», — подытожил Деброс.

Ранее французский нефтегазовый гигант TotalEnergies назвал причину продолжения работы в России — обеспечение поставок энергоносителей в Европу. TotalEnergies — четвертая по объему добычи нефтегазовая компания в мире.