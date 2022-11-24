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12:32, 24 ноября 2022Россия

В Госдуме разъяснили действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ коснется игр и книг

Фото: Christin Hume / Unsplash

В Госдуме разъяснили действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Пост с перечислением сфер, которых коснется принятый в третьем чтении законопроект, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, закон будет регулировать сферы рекламы, компьютерных игр, книг и кинопродукции.

«Мы вводим прямой запрет: пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, пропаганды педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также информации, побуждающей детей к смене пола. В интернете (в том числе в компьютерных играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе», — сообщил депутат.

Хинштейн отметил, что законом расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую «нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения».

Разработанный более чем 300 депутатами документ принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября. В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

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Марк Леонов
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