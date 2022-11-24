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00:51, 24 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко предупредил о мощном ответе России и Белоруссии на возможное нападение

Лукашенко пообещал мощный ответ Москвы и Минска в случае нападения с запада или юга
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал мощный ответ Москвы и Минска на возможное нападение с запада или юга. Его слова Первому каналу на полях саммита ОДКБ передает РИА Новости.

«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить», — предупредил Лукашенко. По его словам, в этом случае никто не будет «обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы». «Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — пояснил он.

В то же время белорусский лидер назвал глупостью сообщения американских СМИ о том, что армия Белоруссии вскоре войдет на Украину.

Ранее Александр Лукашенко также призвал ОДКБ эффективно реагировать на информационно-психологические операции Запада, направленные на страны, входящие в ее состав. Он сравнил подобные операции с военными, добавив, что к этому необходимо быть готовыми.

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Марина Совина
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