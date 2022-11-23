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23:59, 23 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал ОДКБ оперативно реагировать на «выпады» Запада

Лукашенко: ОДКБ необходимо реагировать на информационно-психологические операции Запада
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) эффективно реагировать на информационно-психологические операции Запада, направленные на страны, входящие в ее состав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — подчеркнул белорусский лидер. Он сравнил подобные операции с военными, добавив, что к этому необходимо быть готовыми.

Лукашенко также предложил создать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, которые будут заниматься стратегическими исследованиями. По его словам, сотрудничество экспертов стран-членов организации способно внести существенный вклад в подготовку концептуальных документов ОДКБ. В свою очередь, Белоруссия предлагает организовать в Минске в следующем году встречу глав таких институтов, указал политик.

Ранее Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успехов специальной военной операции России на Украине. Он пояснил, что нынешний кризис архитектуры международной и региональной безопасности сказывается на организации.

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Варвара Кузьмина
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