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06:01, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям

Пользователи TikTok осудили жениха и невесту, предложивших гостям оплатить еду на свадьбе

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Пользовательница с ником kellikeylimepie поделилась в TikTok видеороликом, в котором показала приглашение на свадьбу, полученное ей от знакомых. Из него следует, что жених и невеста попросили гостей оплатить свою еду и одновременно с этим принести подарки. . Необычное приглашение вызвало споры в сети, в комментариях под постом большинство пользователей раскритиковало молодоженов и осудило их требование. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

«Пожалуйста, имейте в виду, что вы должны платить за свою еду самостоятельно», — гласила надпись в нижней части приглашения, которое показала блогерша. Кроме того, пара также выразила свои пожелания относительно подарков. «Все подарки приветствуются; денежные подарки предпочтительны», — написано в другой части приглашения.

В комментариях под роликом многие пользователи заявили, что подобное приглашение полностью оттолкнет их от похода на свадьбу. «Я бы даже не стал отвечать на приглашение», «Ни за что на свете я бы не пошел. Это так безвкусно», «Хотеть денег вместо подарков — это прекрасно, но платить за еду?!» «Некоторые люди женятся, думая, что их свадьба — это сбор средств» — написали юзеры.

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И хотя многие комментаторы с пониманием отнеслись к тому, что молодожены могут быть в трудном финансовом положении, они отметили, что требование дарить подарки и платить за еду может оставить у гостей неприятное впечатление. «Я бы не возражал, если бы в приглашении было говорилось денежных подарках. Но ожидать наличных, когда гости платят за себя сами, абсолютно нелепо», — высказался один пользователь.

В то же времня некоторые комментаторы выступили в защиту молодоженов. «Я в меньшинстве, я понимаю. Но свадьбы стоят дорого», — написал один из них

Ранее невеста опубликовала составила список правил для свадьбы и вызвала споры в сети. В ролике, опубликованном в TikTok, она показала требования, которые должны соблюсти гости на торжестве, за одно из которых комментаторы ее осудили.

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Денис Савосин
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