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19:36, 24 ноября 2022Силовые структуры

В СПЧ заявили об отказе московских больниц лечить заключенных

Член СПЧ Меркачева заявила, что московские больницы стали отказывать заключенным в лечении

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С начала октября этого года московские больницы начали отказывать заключенным в лечении, ссылаясь на отсутствие договоров с ФСИН и отсутствие у пациентов полиса ОМС. Об этом в четверг, 24 ноября, заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

В частности, с такой проблемой столкнулись двое кубинцев с онкологическими заболеваниями в тяжелой стадии. Также к врачам не могла попасть арестованная женщина с миомами матки из СИЗО №6 и заключенный из СИЗО №6 с подозрением на рак простаты.

При этом в УФСИН отметили, что медицинская помощь оказывается всем заключенным, несмотря на наличие у них полиса ОМС.

«У меня на руках документы, которые подтверждают обратное. Ну да Бог с ними. Главное, они на самом деле после поднявшегося шума начали сейчас вывозить арестантов. Пока единицы, правда», — добавила правозащитница.

По ее словам, одного из кубинцев уже госпитализировали, второго должны доставить в больницу в ближайшее время.

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Елизавета Новикова
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