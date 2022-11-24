Бывшего топ-менеджера российского банка арестовали за многомиллионную растрату

Басманный суд арестовал бывшего топ-менеджера банка «Метрополь» Долотова за растрату

Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера банка «Метрополь» Дениса Долотова по делу о растрате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-председателя правления банка заключили под стражу на срок, равный 1 месяцу 23 суткам, то есть до 15 января 2023 года, пояснили в суде.

По данным суда, Долотову вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет колонии.

Отмечается, что речь идет «о многомиллионной сумме растраты».

Банк России отозвал лицензию у банка «Метрополь» с 18 ноября 2016 года. По данным ЦБ, организация при размещении денежных средств в активы низкого качества неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски, что привело к банкротству. Кроме того, «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных трансакций.