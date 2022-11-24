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13:25, 24 ноября 2022Экономика

В России решили не писать на бутылках «Алкоголь Вам враг!»

РБК: Правительство не поддержало идею писать на бутылках спиртного «Алкоголь Вам враг!»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российское правительство не поддержало идею о маркировке алкоголя надписью «Алкоголь Вам враг!» и делать надписи о вреде употребления спиртного более заметными. Об этом стало известно РБК.

Власти решили, что предложение о маркировке алкоголя с подобной надписью нецелесообразно. Писать на бутылках «Алкоголь Вам враг!» хотели в рамках поправок в 11 статью 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Кроме непосредственно этой надписи авторы инициативы хотели, чтобы предупреждения о вреде употребления алкоголя наносилось максимально крупным шрифтом и было вписано в красную рамку.

Инициативу поддерживал Минздрав. «Появление дополнительных каналов информирования граждан о пагубном влиянии алкоголя на организм человека может оказать позитивное влияние на динамику потребления алкогольных напитков», — рассказывали в ведомстве, одновременно подчеркивая, что научных данных об эффективности подобных надписей нет.

Результаты недавнего исследования компании FinExpertiza показали, что на фоне стресса и экономической неопределенности россияне вернулись к модели потребления как во время пандемии коронавируса. Во втором квартале 2022 года граждане стали тратить больше денег на так называемое вредное потребление: табак, сладости и алкоголь.

Траты на покупку таких товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 18,6 процента, подсчитали аналитики. Одновременно с этим резко снизились расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий — на 26,6 процента. Зато больше денег россияне стали тратить на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3 процента.

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Платон Щукин
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