Трое россиян пострадали из-за обрушения на стройплощадке ТЭЦ

Три человека пострадали из-за обрушения конструкции на стройплощадке ТЭЦ в Красноярске

Три человека пострадали из-за обрушения на строительной площадке на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Красноярске. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, во время монтажных работ с высоты четырех метров обрушилась часть конструкции строящегося электрофильтра.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали пострадавшим россиянам необходимую помощь. На опубликованных ведомством кадрах видно, как спасатели переносят рабочих на носилках до машин скорой помощи. В ликвидации последствий происшествия приняли участие 40 человек и 11 единиц техники.

В министерстве добавили, что в результате обрушения теплоснабжение жителей Красноярска не нарушено.

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