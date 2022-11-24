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17:25, 24 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники ДПС спасли замерзающих на трассе глухонемых супругов и их котенка

Сотрудники ДПС из Омска спасли замерзающих на трассе глухонемых супругов и их котенка

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

Омские автоинспекторы спасли замерзающих на трассе глухонемых супругов из Калачинского района и их котенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, вечером 23 ноября экипаж ДПС заметил на обочине в районе 875 километра трассы ЧелябинскНовосибирск машину ВАЗ-2111. В салоне находились водитель с нарушениями слуха и речи и его жена. Чтобы полицейские его поняли, мужчина стал набирать текст на телефоне. Он объяснил, что они с супругой приехали в Омск, чтобы купить автомобиль, однако на обратном пути он заглох.

«Они пытались остановить проезжающие мимо машины, но на помощь никто не пришел. В автомобиле они просидели уже около часа. За это время на продуваемой ветром трассе и морозе успели замерзнуть», — добавили в пресс-службе.

Инспекторы предложили паре пересесть в служебный автомобиль, согреться и дождаться приезда эвакуатора.

15 ноября сообщалось, что в Тыве полицейские спасли двухлетнего ребенка, оставленного на два дня без еды и отопления.

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Елизавета Новикова
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