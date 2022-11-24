Москвич на спор выстрелил себе в пах и попал в больницу

В Москве местный житель выиграл спор с товарищем, выстрелив себе в пах из пистолета

В Москве 41-летний местный житель попал в больницу с обширной травмой полового органа после спора с товарищем. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Во время застолья мужчина поспорил, что сможет из травматического пистолета выстрелить в себе в гениталии. Чтобы выиграть пари, москвич произвел выстрел, после чего был госпитализирован с травмой паха.

Ранее сообщалось, что житель Перми в новогоднюю ночь принял близкого друга за крокодила и попытался его зарезать.