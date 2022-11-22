Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:30, 22 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин в новогоднюю ночь принял друга за крокодила и попытался его зарезать

Житель Перми в новогоднюю ночь принял близкого друга за крокодила и попытался его зарезать

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Перми суд начал рассматривать дело о покушении на убийство в отношении местного жителя, попытавшегося зарезать и задушить приятеля в новогоднюю ночь. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает местное издание «Рифей».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Тургенева. Во время застолья хозяину квартиры показалось, что за столом сидит не его близкий друг, а крокодил. Тогда мужчина вспомнил увиденные по телевизору приемы и попытался обезвредить «рептилию».

«Померещилось, что это крокодил, и он таким образом собирался его убить. Он попытался сперва его задушить. А потерпевший, поскольку не мог оказать активного сопротивления, притворился, что умер. Подсудимый прекратил свои действия, в дальнейшем потерпевший попытался воспользоваться этим моментом и покинуть жилое помещение», — рассказал изданию старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Денис Лукин.

Однако сбежать от преследователя мужчине не удалось — приятель догнал его и попытался ударить ножом. В этот момент фигуранту казалось, что он должен «вспороть крокодилу брюхо». В итоге потерпевшему все же удалось убежать. Гособвинитель полагает, что если бы тот не смог вырваться, то товарищ зарезал бы его.

Уточняется, что пьяное застолье длилось в течение нескольких дней, так как 30 декабря у обвиняемого был день рождения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.