Россиянин в новогоднюю ночь принял друга за крокодила и попытался его зарезать

Житель Перми в новогоднюю ночь принял близкого друга за крокодила и попытался его зарезать

В Перми суд начал рассматривать дело о покушении на убийство в отношении местного жителя, попытавшегося зарезать и задушить приятеля в новогоднюю ночь. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает местное издание «Рифей».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Тургенева. Во время застолья хозяину квартиры показалось, что за столом сидит не его близкий друг, а крокодил. Тогда мужчина вспомнил увиденные по телевизору приемы и попытался обезвредить «рептилию».

«Померещилось, что это крокодил, и он таким образом собирался его убить. Он попытался сперва его задушить. А потерпевший, поскольку не мог оказать активного сопротивления, притворился, что умер. Подсудимый прекратил свои действия, в дальнейшем потерпевший попытался воспользоваться этим моментом и покинуть жилое помещение», — рассказал изданию старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Денис Лукин.

Однако сбежать от преследователя мужчине не удалось — приятель догнал его и попытался ударить ножом. В этот момент фигуранту казалось, что он должен «вспороть крокодилу брюхо». В итоге потерпевшему все же удалось убежать. Гособвинитель полагает, что если бы тот не смог вырваться, то товарищ зарезал бы его.

Уточняется, что пьяное застолье длилось в течение нескольких дней, так как 30 декабря у обвиняемого был день рождения.