Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 24 ноября 2022Россия

Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане

Очевидец рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение параплана в Краснодарском крае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Параплан, рухнувший на машину в Хадыженске Краснодарского края, перед падением наклонился вниз и начал резко снижаться по спирали, рассказали «Ленте.ру» очевидцы. Они также сообщили о громком звуке, сопровождавшем падение — многие подумали, что произошло ДТП.

«Я стояла на остановке. Сначала было все хорошо, потом параплан резко наклонился вниз и падал к земле как по спирали, это все так быстро произошло, — сказала очевидица Светлана (имя изменено — прим. «Ленты.ру»). — Звуков я не слышала и криков тоже, может, из-за того, что стояла около дороги».

Другой очевидец, Сергей, рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение.

«Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас скорая, пожарные. Звук был очень громкий, подумали, что какой-то взрыв или авария», — поделился мужчина.

24 ноября параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани, в результате происшествия погибли пилот и пассажир. На месте работают сотрудники экстренных служб, другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Путин предостерег от «цифрового хаоса»
Момент крушения параплана в российском регионе попал на видео
Латвия разобрала мост на границе с Белоруссией без согласования
Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе компании у нидерландского холдинга
Воры похитили 22 золотых изделия из дома российского вице-адмирала
Российским школьникам выдали оружие и срежиссировали «захват» старшеклассников
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Пушилин заявил о продвижении российских войск по нескольким направлениям в ДНР
Россиянам предложили туры по России и за рубеж со скидками до 50 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.