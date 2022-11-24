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16:05, 24 ноября 2022Экономика

Путин заявил о растущем авторитете конференции Сбера AI Journey

Путин заявил о растущем авторитете конференции Сбера по ИИ AI Journey

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вовремя выступления на конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту.

«Такое широкое представительство говорит о растущем авторитете вашей площадки, об огромном внимании к России в сфере искусственного интеллекта. А как я сказал, достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран», — сказал президент в приветственном слове к присутствующим ученым, предпринимателям, другим участникам конференции и всей аудитории, которые следят за происходящим в дистанционном формате из разных стран мира.

По его словам, нужно наращивать усилия в этой области. Также он отметил колоссальное значение прорывов в сфере искусственного интеллекта.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, за конференцией за два дня ее работы следят из 180 стран. Онлайн-трансляцию за два дня работы AI Journey уже набрала более 50 миллионов просмотров.

«Искусственный интеллект стал очень доступной технологией для применения даже в небольших компаниях. В России последние два года сделан серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и правительства Российской Федерации», — отметил Герман Греф.

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Татьяна Романова
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