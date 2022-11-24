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14:43, 24 ноября 2022Россия

В Госдуме предрекли Украине тяжелую зиму

Депутат Швыткин предрек Украине тяжелую зиму из-за действий Зеленского

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Украину ждет тяжелая зима из-за действий президента страны Владимира Зеленского, а также из-за помощи Киеву западных политиков. Это предрек депутат Государственной Думы Юрий Швыткин, пишут «Известия».

Украинский народ страдает из-за действий Зеленского, кроме того, западные страны страдают из-за того, что сегодня их правительства пренебрегают интересами простых жителей и поставляют Киеву вооружения, различные генераторы, подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, что является «ответом на поставки вооружения и на поддержку со стороны стран Запада киевского режима».

В среду, 23 ноября, стало известно, что все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, располагающихся на территории Украины, временно остались без электричества в результате ракетных ударов российских войск.

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Сергей Истомин
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