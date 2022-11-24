Кремль заявил о возможности украинских властей прекратить страдание народа

Песков заявил, что украинцы перестанут страдать, если Киев выполнит требования Москвы

Жители Украины перестанут страдать, если Киев выполнит все требования Москвы. О такой возможности урегулирования ситуации в стране заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, ситуация может быть выведена в «нормальное русло».

Песков добавил, что мирное решение конфликта предотвратит и будущие страдания народа.

31 октября Путин, говоря о диалоге с Украиной, предложил подождать, пока «добрая воля» властей республики созреет для продолжения переговоров. «Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем», — сказал он.

В российском МИД также говорили о готовности к возобновлению переговоров.