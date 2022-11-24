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11:40, 24 ноября 2022Россия

Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Володин сообщил, что Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Reuters

Депутаты Государственной Думы приняли в окончательном, третьем чтении пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и введении ответственности за нее. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей, подчеркнул Володин.

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«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал парламентарий.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

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Юлия Ямпольская
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