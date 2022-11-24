В России предложили увеличить в два раза выплату в случае гибели на производстве

Мишустин предложил в два раза увеличить выплату в случае гибели человека на производстве

Правительство предлагает в два раза увеличить страховую выплату семьям в случае гибели человека на производстве. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Сумма единовременной поддержки, согласно предложению кабмина, составит два миллиона рублей.

«Правительство подготовило поправки в закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с миллиона до двух миллионов рублей», —сказал Мишустин.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России появится выплата в размере 2400 рублей для пенсионеров, которые ухаживают за родственниками. Выплату могут получить пенсионеры вне зависимости от трудового статуса и размера доходов. Доплата предназначена тем, кто самостоятельно осуществляет уход за больными родственниками.