Украинка с двухметровыми волосами показала подражающих ей 10-летних дочерей

Модель Кравченко с двухметровыми волосами показала дочерей с аналогичными прическами

Украинская модель Алена Кравченко с двухметровой длиной волос показала фотографии дочерей с аналогичными прическами. Их снимки публикует The Sun.

37-летняя жительница Одессы рассказала, что ее 10-летние двойняшки Валерия и Мирослава стараются подражать матери и с детства отращивают волосы. Таким образом, длина прядей Валерии в настоящий момент составляет 1,2 метра при росте в 1,5 метра, а Мирославы — один метр при росте в 1,4 метра.

На размещенных изданием кадрах Кравченко запечатлена в новогоднем интерьере вместе с детьми. Все трое одеты в праздничные платья ярких цветов и позируют спиной к камере, демонстрируя свои светлые локоны.

Сообщается, что девочки три года подряд выигрывают конкурс на самые длинные волосы в стране. «Моя мама говорила, что у женщины должны быть длинные волосы. Эти мысли глубоко укоренились в моем сознании и все эти годы я отращивала их с огромной любовью», — призналась сама модель.

В мае 2021 годов Алена Кравченко раскрыла секрет ухода за своей прической. Украинка призналась, что моет голову один раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.