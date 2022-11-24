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11:23, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

В Испании заявили о спланированном Украиной ракетном инциденте в Польше

Rebelión: ракета упала в Польше неслучайно, инцидент был спланирован Киевом

Фото: Reuters

Падение ракеты на территории Польши не было случайным — инцидент был заранее спланирован властями Украины. Такое мнение выразил обозреватель Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.

Автор материала считает, что таким образом Киев пытался активировать четвертую и пятую статьи устава НАТО, которые подразумевают созыв совета и немедленный военный ответ в поддержку подвергшегося нападению члена альянса.

«Здравомыслящий человек выдвинул бы соображение столь же простое, сколь и действенное: кому выгодно ударить по Польше?» — заявил журналист и добавил, что России подобные действия не выгодны по двум очевидным причинам. В первую очередь, Москва ищет дипломатического решения конфликта на Украине, а более того, не стремится к распространению боевых действий на страны Североатлантического блока.

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Казари подчеркнул, что для разоблачения Киева и раскрытия его намерения нанести удар по польской территории, не потребовалось много времени — нужен был бы только эксперт по баллистике и здравый смысл.

В той же статье обозреватель предположил, что в преддверии зимы для Киева складывается драматическая ситуация. Он отметил, что власти «с уверенностью говорят о победе», в то время как половина Украины «уже завалена снегом, электричество отсутствует, воды мало».

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Варвара Кошечкина
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