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09:00, 24 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин получил два года колонии за стрельбу из рогатки

Россиянин, разбивший окно автобуса из рогатки, получил два года колонии

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Псковский городской суд признал виновным местного жителя, который выстрелил из рогатки в стекло пассажирского автобуса. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). 29 апреля неподалеку от городского вокзала он выстрелом из рогатки разбил стекло автобуса. Никто не пострадал. В момент совершения преступления мужчина находился со своими друзьями в автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске грабитель разбил окно машины и похитил сумку с 50 миллионами рублей.

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Илона Палей
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