Силовые структуры
Россиянин получил два года колонии за стрельбу из рогатки
Россиянин, разбивший окно автобуса из рогатки, получил два года колонии
Псковский городской суд признал виновным местного жителя, который выстрелил из рогатки в стекло пассажирского автобуса. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.
Россиянина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). 29 апреля неподалеку от городского вокзала он выстрелом из рогатки разбил стекло автобуса. Никто не пострадал. В момент совершения преступления мужчина находился со своими друзьями в автомобиле.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске грабитель разбил окно машины и похитил сумку с 50 миллионами рублей.