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11:48, 24 ноября 2022Мир

Рябков рассказал о ходе консультаций по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Замглавы МИД Рябков заявил о необходимости оперативного создания защитной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются преступлением, растет понимание необходимости оперативного принятия решения о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, российская сторона продолжает интенсивные консультации по данному вопросу. Так, недавно состоялось совещание между делегацией Росатома и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в Стамбуле. Помимо контактов с Киевом, руководство секретариата МАГАТЭ ведет переговоры с руководством некоторых западных стран. «Мы надеемся, что этот диалог поможет убедить режим Зеленского прекратить преступные действия в отношении ЗАЭС», — отметил Рябков.

«Мы видим, какие усилия прилагаются секретариатом МАГАТЭ для того, чтобы выйти на общий знаменатель. И в этом плане наши контакты с гендиректором МАГАТЭ и его подчиненными мы расцениваем как продуктивные, они имеют перспективу», — заключил замглавы МИД.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел Запорожской АЭС безрассудным и заявила, что военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться. Политик также отметила, что МАГАТЭ сообщило о потере станцией доступа к внешнему электричеству. Теперь для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности используются дизельные генераторы.

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Анжелика Бережная
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