В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения обстрелов вокруг ЗАЭС

Замгенсека ООН ДиКарло заявила о необходимости немедленно прекратить обстрелы вокруг ЗАЭС

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел Запорожской АЭС безрассудным и заявила, что военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться. Слова ДиКарло передает РИА Новости.

Политик также отметила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о потере станцией доступа к внешнему электричеству. Теперь для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности используются дизельные генераторы.

Ранее сообщалось, что, по утверждению специалистов, ЗАЭС теперь полагается на аварийные дизель-генераторы. Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.