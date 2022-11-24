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00:55, 24 ноября 2022Мир

В ООН заявили о необходимости немедленного прекращения обстрелов вокруг ЗАЭС

Замгенсека ООН ДиКарло заявила о необходимости немедленно прекратить обстрелы вокруг ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел Запорожской АЭС безрассудным и заявила, что военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться. Слова ДиКарло передает РИА Новости.

Политик также отметила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о потере станцией доступа к внешнему электричеству. Теперь для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности используются дизельные генераторы.

Ранее сообщалось, что, по утверждению специалистов, ЗАЭС теперь полагается на аварийные дизель-генераторы. Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.

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Екатерина Подвигина
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