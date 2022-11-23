Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:33, 23 ноября 2022Россия

МАГАТЭ заявило об отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

МАГАТЭ заявило об отключении Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия продолжает работу на объекте, передает ТАСС.

По утверждению специалистов, ЗАЭС теперь полагается на аварийные дизель-генераторы.

Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва согласна с выводами МАГАТЭ об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС. При этом дипломат отметил, что ситуация может измениться в случае продолжения ударов по ядерным объектам и Он поддержал высказывание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, предупредившего, что совершающие удары по ЗАЭС «играют с огнем».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о будущем российской спецоперации на Украине
В Госдуме решили защитить имущество собственников российских компаний от санкций
В Чечне возбудили дело против Закаева
Названы города-лидеры по росту цен на первичное жилье
Песков прокомментировал поиск виновных в расстреле российских военных
МАГАТЭ заявило об отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
Назван срок восстановления водоснабжение и отопление в Киеве
Пашинян отказался подписать декларацию СКБ ОДКБ
Песков осудил комментарии российских политологов о Казахстане
Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.