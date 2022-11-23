МАГАТЭ заявило об отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

МАГАТЭ заявило об отключении Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия продолжает работу на объекте, передает ТАСС.

По утверждению специалистов, ЗАЭС теперь полагается на аварийные дизель-генераторы.

Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва согласна с выводами МАГАТЭ об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС. При этом дипломат отметил, что ситуация может измениться в случае продолжения ударов по ядерным объектам и Он поддержал высказывание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, предупредившего, что совершающие удары по ЗАЭС «играют с огнем».