Россия признала отсутствие угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Россия признала выводы МАГАТЭ об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Россия согласна с выводами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его цитирует ТАСС.

«Мы полностью согласны с выводами МАГАТЭ. Непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, несмотря на нанесенные украинской стороной удары по ряду объектов на ее территории, пока нет», — сказал он. Ульянов отметил, что ситуация может измениться в случае продолжения ударов по ядерным объектам.

Ульянов согласился с заявлением генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который 21 ноября сказал, что совершающие удары по ЗАЭС «играют с огнем».