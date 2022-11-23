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15:40, 23 ноября 2022Мир

Россия признала отсутствие угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Россия признала выводы МАГАТЭ об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия согласна с выводами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его цитирует ТАСС.

«Мы полностью согласны с выводами МАГАТЭ. Непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, несмотря на нанесенные украинской стороной удары по ряду объектов на ее территории, пока нет», — сказал он. Ульянов отметил, что ситуация может измениться в случае продолжения ударов по ядерным объектам.

Ульянов согласился с заявлением генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который 21 ноября сказал, что совершающие удары по ЗАЭС «играют с огнем».

Глеб Бажуткин
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