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19:01, 24 ноября 2022Бывший СССР

Санду призвала ускорить выполнение условий для вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду попросила ускорить выполнение условий для вступления в Евросоюз

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду попросила ускорить выполнение условий для вступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Установлено, что на данный момент из 35 мероприятий, которые необходимо выполнить до конца текущего года, выполнено восемь. (…) Всего план действий по реализации условий, выдвинутых в контексте предоставления Республике Молдова статуса страны-кандидата в ЕС, содержит 60 действий», — говорится в заявлении.

Санду подчеркнула важность реализации большинства мер, запланированных на 2023 год, уже к началу весны. Как утверждает президент Молдавии, это даст возможность скорее пригласить Европейскую комиссию для оценки прогресса.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила об утверждении предложения Еврокомиссии по вопросу упрощенного трансграничного перемещения между ЕС, Украиной и Молдавией. Решение прозвучало спустя несколько месяцев после того, как странам предоставили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

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Кристина Есикова
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